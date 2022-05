L’enquête sur Jürgen Conings est terminée

Le 17 mai de l'année dernière, une recherche à grande échelle a été lancée pour retrouver Jürgen Conings, 46 ans. Le soldat, qui avait des idées d'extrême droite, n'était pas rentré chez lui. Après quoi, il est apparu qu'il avait laissé derrière lui des lettres d'adieu inquiétantes et qu'il avait emporté des armes lourdes de la caserne de Leopoldsburg. M. Conings, âgé de 46 ans, avait également proféré des menaces à l'encontre de plusieurs personnes, dont le virologue Marc Van Ranst.

L'enquête sur Jürgen Conings, le soldat d'extrême droite qui a été recherché pendant des semaines l'année dernière, est terminée. C'est ce que rapporte Het Laatste Nieuws. Une information confirmée par le procureur fédéral. Dans les prochains jours, le juge d'instruction informera le procureur fédéral, qui devra alors formuler sa demande finale. Selon toute vraisemblance, le procureur fédéral va réclamer la déchéance de la procédure pénale vu que Conings est décédé et qu’il n'a jamais été question d'une autre personne impliquée dans l'affaire.

Le procureur fédéral avait ouvert une enquête pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour violation de la loi sur les armes dans un contexte terroriste. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, de grandes parties du parc national de la Haute Campine ont été fouillées après la découverte de la voiture de Jürgen Conings près du Dilserbos. Au cours des recherches, un sac à dos noir contenant de la nourriture et des munitions de chasse a été trouvé à environ un kilomètre de l'endroit où la voiture de Conings a été retrouvée, mais Conings lui-même est resté sans trace.