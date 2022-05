Anderson Peters, un lanceur de javelot dans le vent à Doha

Il vient de la Grenade mais Anderson Peters entretient depuis 2019 une belle histoire d’amour avec le Qatar. Moins de trois ans après avoir conquis le titre mondial au javelot à Doha, devenant ainsi le premier lanceur de son pays à décrocher une couronne mondiale, il a remis ça, ce vendredi, lors de la manche inaugurale de la Diamond League, aux portes du désert. Bien aidé, il est vrai, par un vent à décorner les bœufs qui a largement perturbé le meeting, jusqu’à obliger les organisateurs à annuler le concours de perche et à le reporter, en salle, à ce samedi, le « Musclor » des Caraïbes s’est offert une nouvelle victoire avec un jet à 93,07 m, qui l’a élevé au rang de cinquième performeur de l’histoire derrière le Tchèque Zelezny (98,48 m), les Allemands Vetter (97,76 m) et Röhler (93,90 m) et le Finlandais Parviainen (93,09 m).