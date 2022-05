Timo Werner révèle comment les sanctions sur Roman Abramovitch affectent le quotidien de Chelsea

L’attaquant des Blues et ses coéquipiers ont vu leurs habitudes quelque peu chamboulées an raisons des restrictions financières imposées au club.

Timo Werner s’est confié dans un entretien au Mirror sur la façon dont la situation a affecté les habitudes des joueurs, notamment en cas de déplacement. « Par exemple, nos sacs et affaires devaient être sortis de nos chambres à 11 heures du matin lorsque nous avions un match de Ligue des champions, alors qu’auparavant ils pouvaient rester aussi longtemps qu’on le voulait dans nos chambres », raconte l’attaquant allemand. « Ce sont des petites choses comme ça, pas de grandes inquiétudes. »

Chelsea a donc dû se serrer la ceinture face aux restrictions financières. « Nous sentions que nous ne pouvions plus venir aux matchs avec deux bus », précise encore Werner. « Nous devions être un peu plus serrés, nous devions économiser de l’argent à certains moments ce qui est différent de ce dont nous étions habitués. »

Désormais, ce chapitre est clos puisque le club a été repris par l’Américain Todd Boehly. « On en a beaucoup entendu parler dans la presse et les médias », confie Werner à propos du rachat de Chelsea. « Que se passe-t-il ? Qui est le nouveau propriétaire ? Que se passera-t-il si nous ne trouvons pas de repreneurs ? Je pense que le club a fait du très bon travail pour garder tout cela aussi loin de nous que possible. »