Golf: la Belge Manon De Roey triomphe à Bangkok et décroche sa première victoire sur le circuit européen

Manon De Roey a remporté samedi le premier tournoi de sa carrière sur le circuit du Ladies European Tour (LET) en s’adjugeant l’Aramco Team Series, une épreuve dotée d’un million de dollars à Bangkok en Thaïlande.

Sur les greens du Thai Country Club à Chachoenssao, l’Anversoise, 31 ans, 2e après le 2e tour (70-67), a rendu une troisième carte sans-faute de 66 (six birdies), six sous le par, soit le meilleur parcours de la journée, pour totaliser 203 coups (-13) et devancer la Suédoise Johanna Gustavsson (206) ainsi que l’Ecossaise Kylie Henry et la Thaïlandaise Patty Tavatanakit qui se partagent la 3e place avec 208 coups.