Comment le président Prévot veut rassurer Les Engagés inquiets

Après deux ans et demi de profonde réflexion, Les Engagés (ex-CDH) ont scellé leur nouvelle identité, samedi, à Liège. Adoptant leur manifeste fondateur à… 100 % des voix et leurs statuts à 98,7 %. Une quasi-unanimité célébrée en un congrès peu polémique : le tri entre les 805 amendements à ces textes avait été opéré une semaine plus tôt, par une commission réduite (80 personnes), seuls neuf de ces amendements étant encore soumis au vote des 320 congressistes. Une quasi unanimité qui masque pourtant un « malaise », voire un mécontentement, une inquiétude chez certains centristes. Illustrés par l’absence de plusieurs personnalités dans la cité ardente ce week-end, comme les ex-présidents Benoît Lutgen et Joëlle Milquet, la cheffe de groupe à la Chambre Catherine Fonck ou d’autres parlementaires.