Les Engagés adoptent leur nouveau manifeste, le président Prévot tente de rassurer les inquiets

A plusieurs égards, les nouveaux textes fondateurs de l’ex-CDH bousculent les anciens positionnements humanistes. Singulièrement sur le plan convictionnel. Ce qui suscite un certain mécontentement dans les rangs centristes. Maxime Prévot l’a entendu, et a tenté d’y répondre au congrès de ce samedi.

A la quasi-unanimité, Les Engagés (ex-CDH) ont scellé leur nouvelle identité, ce samedi, à Liège. Adoptant leur manifeste fondateur (à 100 % des voix) et leurs statuts (à 98,7 %), après deux ans et demi de profonde réflexion. Il restait peu de choses en fait à trancher, en ce week-end ensoleillé : neuf amendements (lire par ailleurs) étaient soumis au vote des quelque 320 congressistes… seulement, a-t-on envie d’écrire (ils étaient environ 1.200 voici deux mois pour l’avènement des Engagés sur les cendres du CDH). Et à leur manière d’ailleurs, les absents en disaient long, samedi, sur un certain mécontentement dans le chef de différents mandataires ou militants, en parallèle de l’enthousiasme soulevé par cette refondation.