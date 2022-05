Ordre de passage, pronostics...: tout ce qu’il faut savoir sur l’Eurovision

Derrière l’Ukraine, les parieurs misent sur le Britannique à la voix stratosphérique Sam Ryder, qui chante «SpaceMan» en solo et en combinaison, la Suédoise Cornelia Jakobs avec un glamour assez classique («Hold me closer»), et Mahmood & Blanco («Brividi») qui aimeraient faire gagner à l’Italie une deuxième victoire consécutive après le groupe rock Maneskin en 2021. La chanteuse espagnole d’origine cubaine Chanel, en tenue de torera referme le top 5 avec le titre latino rythmé «SloMo».

Favorite des bookmakers, l’Ukraine concourt avec le groupe ukrainien Kalush Orchestra, dont la chanson «Stefania» mêle hip-hop et musique traditionnelle sur des paroles intimistes — écrites avant la guerre — qui résonnent fortement avec l’actualité («Je trouverai toujours le chemin de la maison même si toutes les routes sont détruites»).

En cas de triomphe, l’Ukraine doublerait la mise après sa victoire en 2016 — deux ans après l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie — avec Jamala et le titre «1944», une chanson racontant la déportation des Tatars par Staline.

Mais pour l’emporter, le Kalush Orchestra devra battre les 24 autres finalistes en recueillant le maximum de votes auprès des professionnels du monde de la musique et du public dans chaque pays, qui ne peuvent pas voter pour leur propre candidat.

La prochaine édition du concours se tiendrait alors, du moins en théorie, en Ukraine, qui serait selon les mots d’Oleh Psiuk «une Ukraine nouvelle, intégrée, développée et florissante».

Ordre de passage

Parmi les 25 pays qui se succéderont au PalaOlimpico à Turin, la Belgique arrivera en 16e position. Voici le classement des pays à passer samedi 14 mai :

1- République Tchèque : We Are Domi avec Lights Off

2- Roumanie : WRS avec Llámame

3- Portugal : MARO avec Saudade, saudade

4- Finlande : The Rasmus avec Jezebel

5- Suisse : Marius Bear avec Boys Do Cry

6- France : Alvan & Ahez avec Fulenn

7- Norvège : Subwoolfer avec Give That Wolf a Banana

8- Arménie : Rosa Linn avec SNAP

9- Italie : Mahmood et Blanco avec Brividi

10- Espagne : Chanel avec SloMo

11- Pays-Bas : S10 avec De diepte

12- Ukraine : Kalush Orchestra avec Stefania

13- Allemagne : Malik Harris avec Rockstars

14- Lituanie : Monika Liu avec Sentimentai

15- Azerbaïdjan : Nadir Rüstəmli avec Fade to Black

16- Belgique : Jérémie Makiese avec Miss You

17- Grèce : Amanda Tenfjord avec Die Together

18- Islande : Systur avec Með hækkandi sól

19- Moldavie : Zdob şi Zdub & Advahov Brothers avec Trenulețul

20- Suède : Cornelia Jakobs avec Hold Me Closer

21- Australie : Sheldon Riley avec Not the Same

22- Royaume-Uni : Sam Ryder avec Space Man

23- Pologne : Ochman avec River

24- Serbie : Konstrakta avec In corpore sano