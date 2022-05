Podcast - «Fils de», un western urbain qui met Bruxelles en valeur

Publié le 14/05/2022

On vous invite à découvrir une série télé aujourd’hui. Une série belge qui s’appelle "Fils de", disponible en intégralité sur Auvio et diffusée le dimanche soir sur Tipik. Cédric Petit a tout regardé et ça vaut la peine.

« Fils de », dès ce 15 mai tous les dimanches à 20h05 en TV sur Tipik et déjà disponible en intégralité sur Auvio.

