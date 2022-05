Finale de FA Cup: Liverpool remporte la Coupe aux tirs au but face à Chelsea et continue de rêver au quadruplé

Comme lors de la finale de Coupe de la Ligue en février dernier, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager au bout du temps réglementaire. Les 30 minutes supplémentaires n’ont pas non plus livré de gagnant, et Liverpool a finalement triomphé aux tirs au but, comme en février. Tsimikas a inscrit le tir victorieux après un échec de Mount.

Revivez les moments forts de la rencontre :