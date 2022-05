Stefanos Tsitsipas se qualifie pour la finale de l’ATP de Rome après sa victoire contre Alexander Zverev (vidéo)

Stefanos Tsitispas est le premier finaliste du tournoi ATP Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 5.415.410 euros, après sa victoire contre Alexander Zverev en demi-finale samedi.

Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.4, s’est imposé en trois sets 4-6, 6-3, 6-3 face à l’Allemand N.3 mondial et tête de série N.2. La rencontre a duré 2 heures et 30 minutes.