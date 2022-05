Otan: la Finlande «confiante» dans la possibilité de s’entendre avec la Turquie

Une série de discussions doit avoir lieu ce samedi entre les membres de l’Otan, la Finlande et la Suède.

S’exprimant avant une série de discussions avec les membres de l’Otan, dont la Turquie, à Berlin, Pekka Haavisto s’est dit « confiant dans le fait qu’à la fin nous trouverons une solution et que la Finlande et la Suède deviendront membres de l’Otan ».

Le chef de la diplomatie finlandaise Pekka Haavisto s’est dit confiant, samedi, dans la possibilité de s’entendre avec la Turquie malgré l’hostilité affichée par le président turc Recep Tayyip Erdogan à l’entrée dans l’Otan de son pays et de la Suède.

À lire aussi Conséquence de la guerre en Ukraine: la Finlande met un pied dans l’Otan

Le ministre finlandais et son homologue suédoise Ann Linde veulent profiter de la réunion de l’Otan prévue jusqu’à dimanche pour rencontrer le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu et tenter de lever l’opposition exprimée par Ankara à cette intégration des deux pays nordiques.

Recep Tayyip Erdogan a notamment reproché à la Suède et la Finlande de servir d’« auberge aux terroristes du PKK », le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, mais aussi l’Union européenne et les Etats-Unis. L’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan serait une « erreur », a jugé vendredi le président turc.