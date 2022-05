L'épidémiologiste Antoine Flahault: «Les infections aux variants BA.1 et BA.2 ont été 5 fois plus fréquentes que Delta»

Selon l'épidémiologiste Antoine Flahault (université de Genève), les sous-variants BA.1 et BA.2 d’Omicron ont été « 5 fois moins souvent sévères que celles causées par le variant Delta, mais 5 fois plus fréquentes » sur base de statistiques des populations britanniques et américaines fortement vaccinées.

Il tire plusieurs leçons de ces statistiques. Chez les populations fortement vaccinées, les décès sont restés élevés que ce soit avec Omicron ou Delta. « Nous avons eu une chance relative avec Omicron, mais rien n’interdit à un prochain variant d’être plus virulent et aussi (ou plus) transmissible ».