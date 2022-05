Eurovision: qui compose le jury belge?

Samedi soir, une fois que le Belge Jérémie Makiese et les 24 autres finalistes auront presté leurs trois minutes de show, on s’envolera pour un tour d’Europe (même du monde depuis l’adhésion australienne) pour cette grande foire aux points.

A l’Eurovision, les bruits de notes montent avant la grande finale de samedi soir en Italie: des loups de Norvège aux favoris ukrainiens défendant les couleurs de leur pays sous la mitraille, le grand concours de la chanson devrait battre de nouveaux records de décibels. Aussi pimpante, bruyante, kitsch et populaire qu’à l’ordinaire, cette 6e édition se tient au Pala Olimpico de Turin.

Qui compose le jury belge ? L’adjoint à la thématique divertissement de la RTBF, Joël Habay, le DJ et producteur Alex Germys, le journaliste et chroniqueur musical Rino Gallo, ainsi que les chanteuses Julie Compagnon et Elia Rose. C'est David Jeanmotte qui révélera en direct le classement du jury belge.