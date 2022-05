Anderlecht remporte la Coupe de Belgique féminine après sa victoire face au Standard Femina et s’offre un doublé!

Si elles ont fait preuve d’imprécisions lors du début du second acte, notamment dans le chef de Teulings et de De Loose, il a fallu attendre la 71e pour voir Wijnants déflorer la marque d’un joli tir croisé. Galvanisées par ce but détonateur, les Mauves ont ensuite déroulé en plantant deux roses supplémentaires. Tout d’abord par l’entrante Diki Ouzraoui, à créditer d’une montée tonitruante, qui était à la réception d’un caviar de la superstar Wullaert (85e). À peine deux minutes plus tard, c’était ensuite au tour de la meilleure joueuse du championnat d’entériner le succès des siens d’une pichenette parfaitement réalisée (3-0), ce qui permettait aux Mauves de s’offrir la onzième Coupe de Belgique de leur histoire !