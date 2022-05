Des hôpitaux de la province du Luxembourg ciblés par une attaque informatique d’ampleur

L’intercommunale de soins de santé Vivalia a subi, durant la nuit de vendredi à samedi, une attaque informatique de « grande ampleur » qui a entraîné le blocage de 200 serveurs et 1.500 ordinateurs des hôpitaux et maisons de repos de cette structure active en province de Luxembourg. Les conséquences de ce piratage informatique risquent de se faire ressentir encore un certain temps mais la sécurité des patients dans les hôpitaux gérés par l’intercommunale est garantie, assurent les responsables de Vivalia.

La cyberattaque a été décelée peu avant 3h30 du matin. Très rapidement, il a été décidé de prendre des mesures d’urgence pour empêcher la propagation du virus informatique. Toutes les communications internet avec l’extérieur ont été coupées, de même que les ordinateurs et serveurs attaqués, tous tournant sous le système d’exploitation Windows. Cela concerne au total 200 serveurs informatiques et 1.500 postes informatiques de travail. Une cellule d’urgence a été convoquée dans la foulée et l’intercommunale a rapidement reçu le soutien du gouverneur de la province de Luxembourg et de la Police judiciaire fédérale ainsi que d’experts en cybersécurité de la police.