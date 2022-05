Pour sa dernière à domicile, le Sporting Charleroi décroche sa première victoire en Europe Playoffs contre Malines

Le Sporting de Charleroi et le KV Malines n’avaient plus rien à espérer dans ces Europe Playoffs. Mais, les Zèbres ont bien terminé avec cette victoire à domicile.

Le Sporting Charleroi a remporté samedi sa première victoire en Europe Playoffs de la Jupiler Pro League. Dans un match superflu, le KV Mechelen a été battu 3-2.

Charleroi se hisse à la troisième place du classement devant Malines, avec 31 points. Malines compte 29 points.Malines a pris l'avantage à la 21e minute grâce à une tête de Gustav Engvall, après que le gardien de Charleroi Hervé Koffi soit passé sous corner. Les deux équipes se valaient et Charleroi égalisait après 34 minutes. Ken Nkuba a fait mouche avec un magnifique long tir.Après la pause, Vakoun Bayo a été le Carolo le plus précis avec deux buts (53. et 71.).