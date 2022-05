Eurovision: le groupe ukrainien favori, suivez la finale en direct vidéo

L’Ukraine part grande favorite des bookmakers, devant la Grande-Bretagne et la Suède.

Comme lors des deux demi-finales organisées cette semaine dans la capitale piémontaise, dans le nord-ouest de l’Italie, une vague de drapeaux bleu et jaune du pays sous la mitraille de l’armée russe déferlera dans l’arène du Pala Olimpico où se produiront les 25 finalistes.

Derrière l’Ukraine, les parieurs misent sur le Britannique à la voix stratosphérique Sam Ryder, qui chante « SpaceMan » en solo et en combinaison, la Suédoise Cornelia Jakobs avec un glamour assez classique (« Hold me closer »), et Mahmood & Blanco (« Brividi ») qui aimeraient faire gagner à l’Italie une deuxième victoire consécutive après le groupe rock Maneskin en 2021.

Parmi les ébouriffants prétendants au titre de pape de la pop cathodique, les Norvégiens Subwoolfer interprètent « Give that Wolf a Banana » (Donne une banane à ce loup), vêtus de masques de grossiers canidés munis de longs crocs blancs, et les Français Alvan & Ahez, dont le titre « Fulenn » s’inspire d’une légende bretonne.