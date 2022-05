Stuttgart décroche son maintien grâce à un but d’un ancien joueur de Saint-Trond… dans le temps additionnel (vidéo)

Le VfB Stuttgart devait l’emporter face à Cologne dans cette dernière journée de Bundesliga pour décrocher son maintien. Et c’est chose faite !

Alors que Cologne et Stuttgart se dirigeaient vers un partage, Wataru Endo, l’ancien joueur de Saint-Trond, en a décidé autrement. Le médian japonais a en effet inscrit le but du 2-1 dans le temps additionnel et a permis à Stuttgart de décrocher son maintien dans les tous derniers instants.

Ce qui a provoqué d’abord la joie de son entraîneur et son staff et puis, au coup de sifflet final, la joie de tous les supporters présents qui ont envahi le terrain pour fêter la nouvelle.