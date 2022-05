Bayo à nouveau héros zébré après son doublé avec Charleroi

Pour ce dernier match à domicile de la saison, l’heure était à la fête et à l’émotion avant le coup d’envoi. Du moins en tribunes afin d’honorer le magasinier « Bello », qui vivait sa dernière à domicile avant de se retirer au terme de la saison. Edward Still était évidemment loin de tout ça alors que sa seule intention était de l’emporter pour finir sur une note positive au Mambourg et qu’il avait dû procéder à plusieurs changements dans son onze par rapport au revers à Genk. Andreou (dos), Bessilé (tendon d’Achille) et Zorgane (pied, mais tout de même sur le banc) laissaient ainsi leur place à Ozornwafor, Wasinski et Heymans au coup d’envoi. Edward Still sortait également Zaroury et Mbenza de son onze au profit de Kayembe – rapidement sorti sur blessure – et Gholizadeh.

En face, Wouter Vrancken faisait également de nombreuses modifications par rapport au match face à Gand de mardi dernier, pour laisser souffler plusieurs titulaires au coup d’envoi.