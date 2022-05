Les bulletins du Sporting Charleroi: Bayo offre la première victoire des Europe Playoffs

Grâce à deux buts de son attaquant ivoirien, mais aussi la superbe frappe de Nkuba pour d’abord égaliser, Charleroi s’est enfin imposé dans ces Playoffs, face à Malines (3-2)

5 Koffi : comme trop souvent depuis le début de l’année, il a soufflé le chaud et le froid. Peut-être grisé par son titre reçu avant la rencontre, le Zèbre d’Or se loupe complètement sur sa sortie aérienne devant Engval sur le 0-1. Se rachète joliment ensuite avec deux très belles interventions devant le même joueur (32e et 57e). Ne peut pas grand-chose sur le 2e but malinois.

5 Knezevic : quelques initiatives offensives, avec notamment des relais dont auraient pu mieux profiter Heymans ou Kayembe. A cependant souvent laissé de l’espace de son côté dont ont failli profiter Shved (22e) et Cuypers (38e).