Eurovision: le jury belge zappe la France (vidéo)

Si les Français espéraient un coup de pouce du jury belge pour bien figurer à l’Eurovision, c’est plutôt raté ! En effet, David Jeanmotte a annoncé les résultats et... aucune trace de la France. Les douze points ont été attribués au Royaume-Uni.

Cela dit, ce n’est pas le seul jury à avoir zappé la chanson française. En effet, les jurés à travers l’Europe ont attribué à peine... 9 points. Voici la prestation française en vidéo :

Qui composait le jury belge ? L’adjoint à la thématique divertissement de la RTBF, Joël Habay, le DJ et producteur Alex Germys, le journaliste et chroniqueur musical Rino Gallo, ainsi que les chanteuses Julie Compagnon et Elia Rose.