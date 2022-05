Eurovision: Ukraine 1 - Russie 0

Vous n’avez plus suivi l’Eurovision depuis la victoire de Sandra Kim en 1986 ? Depuis la 2e place de Jean Vallée en 1978 ? La 4e de Loïc Nottet en 2015 ? Et en plus, bravo, vous avez raté la 66e édition du concours qui avait lieu ce samedi soir à Turin (oui, l’an dernier, c’est l’Italie qui a gagné). Pas grave. Rien n’a vraiment changé.

A l’Eurovision aujourd’hui comme hier, oui, bizarrement, il y a toujours l’Australie (euh et non, cette année, pas la Russie), des gens qui misent tout sur le décor et le costume (c’était pas mal, le ciré jaune des Finlandais finalement, face aux hommes-loups norvégiens dans leurs morphsuits flippants en spandex doré), des qui hurlent, des qui pleurent et des copains et copines qui vous envoient leurs pronostics avant même que ça démarre (« J’ai été revoir les 25 prestations alors pour moi, il y a trois favoris : la Suisse, l’Espagne et l’Ukraine. Pour le fun, les deux meilleurs sont la Norvège et la Moldavie »).