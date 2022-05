Eurovision: la France ridiculisée, voici le classement complet

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté la finale du 66e concours Eurovision de la chanson avec la chanson « Stefania », samedi. Après leur performance, les six membres ont attiré l’attention sur les combats dans la ville ukrainienne de Marioupol. « Aidez Azovstal, tout de suite », a crié le rappeur Oleg Pshuk. Au Pala Olimpico de Turin, le Belge Jérémie Makiese (64 points) a terminé à la 19e place.

Les bookmakers avaient prédit une victoire de l’Ukraine et ils ont eu raison. Le titre « Stefania », grâce à un mélange de chant traditionnel et de rap, a séduit. Le groupe Kalush Orchestra a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre « Space Man » (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec « Slo Mo » (459 points).