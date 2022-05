Météo: des orages intenses attendus

Le temps sera chaud ce dimanche, généralement ensoleillé avec parfois des champs de nuages élevés. Sur l’ouest, ces champs nuageux seront plus nombreux avec un risque de quelques gouttes par endroits. Les maxima seront proches de 23 degrés en haute Ardenne et varieront à localement 27 ou 28 degrés en basse et moyenne Belgique, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Quelques averses envahiront progressivement le pays à partir de la France. Un orage local n’est pas exclu. La nuit sera très douce avec des minima de 13 à 18 degrés.