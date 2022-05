Eurovision: le président ukrainien espère organiser la prochaine édition à Marioupol

Suite à la victoire de son pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé sa volonté d’organiser l’édition 2023 dans une ville de Marioupol « libre, pacifique et reconstruite ».

Il l’a annoncé, l’Eurovision 2023 devra se tenir dans la ville de Marioupol « libre, pacifique et reconstruite ». Stratégique ville portuaire d’Ukraine, Marioupol est toujours intensément bombardée par les Russes selon Kiev.

« Je remercie Kalush Orchestra pour sa victoire, et tous ceux qui ont voté pour nous ! Je suis sûr que notre choeur victorieux dans la bataille contre l’ennemi n’est pas loin. Gloire à l’Ukraine ! », a encore écrit le chef d’Etat.

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra, dont la chanson « Stefania » mêle hip-hop et musique traditionnelle, a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre « Space Man » (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec « Slo Mo » (459 points), lors de la soirée organisée à Turin, en Italie.

L’Otan réagit à la victoire de l’Ukraine

La victoire de l’Ukraine au concours Eurovision de la chanson montre « l’immense soutien public » dont bénéficie le pays attaqué par la Russie, a jugé dimanche le secrétaire général délégué de l’Otan, Mircea Geoana.