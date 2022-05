Une célèbre bière trappiste va disparaître

Les moines trappistes de l’abbaye Saint-Joseph de Spencer, aux Etats-Unis, sont parvenus à la conclusion, « après plus d’un an de consultation et de réflexion », que le brassage n’était pas une « activité viable ». Ils arrêtent donc la production du breuvage, font-ils savoir sur Facebook. Ces bières étaient les premières et uniques trappistes américaines.

La brasserie de l’abbaye Saint-Joseph à Spencer, sise dans le Massachusetts, avait ouvert ses portes en 2013 et bénéficiait de l’aide des moines de l’abbaye Notre-Dame de Scourmont, où est brassée la fameuse bière trappiste de Chimay.