Voici comment le Club de Bruges pourrait fêter son 18e titre dès ce dimanche à l’Antwerp

Avant de sabrer le champagne, les ’Blauw & Zwart’ devront d’abord faire le travail sur le terrain de l’Antwerp, qui reste sur deux revers contre Anderlecht (0-4 et 2-1) et est déjà assuré de terminer quatrième et dernier.

Avec trois points d’avance sur l’Union Saint-Gilloise, le Club sera assuré du sacre s’il s’impose chez les Anversois. Dans le cas contraire, les joueurs d’Alfred Schreuder auront alors les yeux rivés vers le derby bruxellois entre Anderlecht et l’Union (18h30).