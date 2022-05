Championnat de Belgique des rallyes: Princen devance Munster au Sezoensrally

La bagarre pour la troisième marche du podium a été passionnante jusqu’à l’arrivée. Vincent Verschueren entamait l’ultime spéciale avec une avance de seulement 0 » 3 sur Gino Bux. Il parvenait à conserver sa troisième place, à 14 » 00 du vainqueur. « Nous avons tout donné dans la dernière spéciale car je la voulais vraiment cette troisième place », riait Vincent Verschueren. « Nous avons perdu deux fois du temps dans la spéciale de Goolder. Le plancher de notre Polo raclait le sol car la terre était très creusée. Mais je suis content de cette deuxième place en vue du championnat. Nous avons joué la victoire et c’est le plus important. Ce podium me satisfait bien davantage que notre victoire plus tôt dans la saison à Tielt. »

Grégoire Munster, vainqueur de l’édition 2021 a vaincu tous les animateurs du BRC. « Nous avons bien travaillé aujourd’hui. Ce matin, je souffrais beaucoup de sous-virage dans les virages lents. Ce n’était aussi que notre deuxième course en Belgique sur le sec avec la Hyundai i20 Rally2. Nous avons amélioré le set-up et nous avons réussi à prendre la tête, mais face à la puissance de WRC, qui a quand même 80 ch de plus, nous n’avions aucune chance. Ce n’est pas une victoire, mais nous avons montré notre potentiel et je ne m’avoue pas encore vaincu pour le titre belge », expliquait le jeune pilote de 23 ans.

Monnens en GT

Gunther Monnens concluait une superbe prestation à domicile par une très belle septième place au classement général, remportant la catégorie GT : « C’était assurément le Sezoensrally le plus compliqué que j’ai connu. Piloter une Porsche 991 GT3 sur cette terre n’est déjà pas évident, mais c’est encore plus compliqué quand il fait aussi sec. Avec cette sécheresse, la poussière s’était envolée et il ne restait que les petites billes. Il n’était pas possible de faire mieux avec une Porsche. Je suis très content. » Son grand concurrent Cédric Cherain terminait 8e et deuxième en GT, mais à plus de deux minutes de son rival. Jourdan Serderidis ralliait pour sa part l’arrivée à la 9e place, en vainqueur de la BRC Master Cup, devant l’Autrichien Julian Wagner, étonnant vainqueur en Stellantis Rally Cup devant Marijan Griebel. En M Cup, personne n’a pu inquiéter Franky Boulat, qui l’a emporté devant Patrick Diels et Kurt Braeckevelt. Jonas Dewilde s’est montré le plus rapide en Junior BRC après l’abandon de Charles Munster, qui cassait la transmission de son Opel Corsa Rally4 après un tonneau. En Historic, Christophe De Leeuw a dominé les débats toute la journée, mais il perdait six minutes lors de la dernière boucle suite à une panne électrique. La victoire revenait ainsi à Dirk Deveux sur sa Ford Escort.