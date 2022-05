Covid: les scientifiques s’attaquent à un nouveau mystère

C’est ainsi qu’il y a quelques mois, une grande étude a été lancée, rappelle l’Union . Une équipe internationale de chercheurs a publié, en octobre 2021, un article dans la revue Nature Immunology et lance un appel pour identifier et recruter des personnes naturellement résistantes au covid.

Il pourrait également s’agir d’une immunité génétique. « Ce que nous recherchons, ce sont des variantes génétiques potentiellement très rares avec un très grand impact sur l'individu », a déclaré András Spaan, microbiologiste clinique et chercheur à l'Université Rockefeller de New York, qui dirige une recherche de matériel génétique responsable de la résistance aux coronavirus, comme le rapporte le Washington Post.

Afin de pouvoir participer à cette étude, une chose importe : ne pas avoir été contaminé. En effet, malgré le respect des gestes barrières et des différents protocoles, certains se croyant être passés à travers ont pu attraper le virus sans le savoir, en étant asymptomatiques.

Sur plus de 5.000 personnes dépistées, 700 ont déjà été recrutées pour participer à cette étude. Grâce à elles, les chercheurs vont peut-être pouvoir déterminer les causes de cette immunité et ainsi concevoir un traitement efficace.