«Paradoxalement, c’était le moins bon match de Charleroi en playoffs»: l’analyse de notre expert

Charleroi s’est imposé contre Malines (3-2) pour le compte de 5e journée des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League samedi. Les Carolos ont ainsi signé leur premier succès en playoffs cette saison. Nkuba (35e) et Bayo (53e et 71e) ont répondu au doublé d’Engvall (21e et 74e).

« Ce succès va faire du bien à tout le monde, même si, paradoxalement, c’est probablement le moins bon match des Zèbres dans les playoffs », analyse notre spécialiste carolo, Benjamin Helson, dont vous pouvez découvrir le décryptage dans la vidéo qui suit.