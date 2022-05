Bruxelles: l’avenue de Tervueren fermée ce dimanche

A Woluwe-Saint-Pierre, l’avenue de Tervueren sera fermée ce dimanche 15 mai. L’avenue fête en effet son anniversaire. Elle sera donc fermée à la circulation dans les deux directions, entre le parc du Cinquantenaire et le boulevard de la Woluwe, et ceci à partir de 4h du matin, jusqu’à environ 21h.

A noter que les tunnels Tervueren et Cinquantenaire seront également fermés et il ne sera donc plus possible de bifurquer en direction de Tervueren dans le tunnel Belliard. Ce dernier restera cependant ouvert à la circulation direction E40-A3.