Bruxelles: un tunnel fermé pour rénovation

A l’occasion du grand entretien et de la rénovation des tunnels bruxellois, plusieurs chantiers seront bientôt lancés. C’est déjà le cas du tunnel Van Praet depuis le 9 mai, et du tunnel Trône à partir du 16 mai.

Afin de réguler les flux depuis et vers le tunnel Trône, la circulation en amont dans les tunnels Porte de Namur et Arts-Loi sera aussi réduite à une seule bande de circulation. Bruxelles mobilité conseille donc aux automobilistes se dirigeant de Louise vers Arts-Loi ou Belliard de rester en surface à partir du Tunnel Porte de Namur et aux automobilistes se dirigeant de Madou vers Porte de Namur de rester en surface à partir du tunnel Arts-Loi.

A noter également : à partir de mi-octobre, la situation sera inversée. Les travaux seront alors effectués dans le pertuis en direction de Midi, et toute la circulation devra passer via le pertuis en direction de la Basilique.

Enfin, à partir de fin janvier 2023 les deux pertuis du tunnel Trône seront de nouveau ouverts à la circulation. La suite des travaux sera réalisée la nuit. Jusque fin 2023, le tunnel Trône sera fermé les nuits de semaine entre 22 et 6 heures.

Tunnel Van Praet

Le chantier du tunnel Van Praet a déjà démarré depuis le 9 mai pour des travaux de terrassement et de renouvellement d’étanchéité. Ils ont lieu en surface, sur le rond-point entre le centre commercial des Docks et l’avenue de Vilvorde. La circulation reste donc possible, mais sur des voies rétrécies.