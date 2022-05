Une partie de la France placée en «alerte rouge» pour présence de moustiques tigres

Le site Vigilance Moustiques tire la sonnette d’alarme : le moustique tigre, désormais très adapté aux milieux urbains, est de plus en plus actif. Problème, cette espèce de moustique est particulièrement dangereuse puisqu’elle peut véhiculer et transmettre des maladies tropicales telles que la dengue, le chikungunya ou le virus Zika.

Comment le reconnaître ?

De petite taille, le moustique tigre est blanc et noir, et non pas jaune et noir, comme le suggère son nom. Il est aussi diurne, ce qui signifie qu’il a tendance à piquer plutôt le jour et non la nuit et est silencieux.