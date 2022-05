Nkuba a inscrit son premier but avec Charleroi: «Ça fait longtemps que je l’attendais»

Trois ans et demi après ses débuts professionnels, Ken Nkuba a enfin inscrit son premier but avec le Sporting, samedi soir contre Malines.

C’est assurément un des buts du week-end. Et l’image restera également à coup sûr dans la tête de Ken Nkuba. Trois ans et demi après ses débuts professionnels, le jeune Carolo (20 ans) a profité de la visite de Malines samedi soir au Mambourg (3-2) pour enfin débloquer son compteur buts avec le Sporting. Et pour une première, il n’a pas ménagé ses effets avec une superbe frappe plantée à vingt mètres du but malinois. Ce n’était pourtant pas prémédité. « Je récupère le ballon. Au départ, je voulais faire une passe. J’ai vu que tout le monde était plus ou moins marqué. Donc je me suis dit : je rentre avec le ballon et je frappe », narre-t-il.

Même pour cet ancien attaquant reconverti sous Edward Still en wing back, ce but inscrit du pied gauche avait une saveur assez inédite. « Chez les jeunes, j’étais attaquant, mais je ne marquais pas beaucoup du gauche. Et marquer à l’extérieur du rectangle m’arrivait encore plus rarement ! », reconnaît-il.