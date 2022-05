Guerre en Ukraine: la Russie aurait perdu un tiers de ses troupes terrestres

Une armée fragilisée

Les forces armées russes sont de plus en plus limitées par des capacités réduites, un moral toujours bas et une efficacité au combat réduite. « Beaucoup de ces capacités ne peuvent être remplacées ou réparées rapidement et sont susceptibles de continuer à entraver les opérations russes en Ukraine », a déclaré le ministère britannique de la Défense. Le rapport précise également que dans les conditions actuelles, il est peu probable que la Russie accelère son avancée dans les 30 prochains jours.