Champions Playoffs: le FC Bruges renverse l’Antwerp et file vers le titre (direct 1-3)

Grâce à deux victoires coup sur coup contre l’Union Saint-Gilloise, qui a perdu la tête du championnat à deux journées de son épilogue, le Club de Bruges est dans une position très favorable. En cas de victoire ce dimanche à l’Antwerp, il remportera un 18e titre national, le 3e de rang.

Au coup d’envoi, le Club possède trois points d’avance sur les Bruxellois. En cas d’égalité, il devancera toujours la RUSG car le promu a bénéficié d’un arrondi à l’unité supérieure au terme de la phase classique. Même s’ils ne gagnent pas au Bosuil, les Brugeois peuvent encore être sacrés plus tard dans la journée de dimanche en fonction de l’issue du derby entre Anderlecht et l’Union (18h30). Si le promu signe un meilleur résultat que le FCB, l’issue du championnat se décidera dimanche prochain lors de la 6e et dernière journée lors de laquelle le Club de Bruges recevra Anderlecht et l’Union accueillera l’Antwerp.

