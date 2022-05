Tuerie aux Etats-Unis: l’auteur de la fusillade inculpé de meurtre

Quelques heures après la fusillade qui a fait dix morts dans la ville américaine de Buffalo, le tireur présumé a été inculpé de meurtre dans la nuit de samedi à dimanche. En plus des dix personnes tuées, trois autres ont été blessées. La majorité des victimes étaient afro-américaines.

Libération sous caution refusée

Des vidéos et des photos montrent le jeune homme de 18 ans alors qu’il est assis devant le juge Craig Hannah au palais de justice de Buffalo. Il a plaidé non coupable. Lorsque le juge Hannah lui a demandé s’il comprenait les charges, il a simplement répondu : « Je comprends mes charges », selon le journal The Buffalo News.