Eurovision: publics et jurys ont émis un vote politique

Lorsqu’il a eu connaissance des résultats du concours Eurovision ce samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’en est réjoui sur sa page Facebook : « Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l’Europe. » Il n’est pas certain que cette victoire du… bob rose soit culturelle et annonce une influence artistique durable. Par contre, il est indéniable que le vote a été inspiré par l’actualité. Le secrétaire général adjoint de l’Otan, le Roumain Mircea Geoana, ne s’y est pas trompé puisque ce dimanche, il a souhaité « féliciter l’Ukraine pour sa victoire à l’Eurovision. Et ce n’est pas quelque chose que je fais à la légère. Parce que nous avons vu hier le soutien public immense, partout en Europe et en Australie pour leur bravoure… Bien sûr la chanson était belle, elle est belle. » Un haut responsable militaire qui commente un concours international de chansons, voilà qui n’est pas banal. Etait-ce déplacé ?