La Finlande officialise sa candidature à l’Otan

L’hésitation turque

Cette annonce intervient alors que la Turquie a fait part de ses réserves quant à cette possible adhésion et à celle de la Suède. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a notamment reproché à la Suède et la Finlande de servir d’«auberge aux terroristes du PKK», le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, mais aussi l’Union européenne et les Etats-Unis.

L’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan serait une «erreur», a jugé vendredi le président turc.

L’unanimité est nécessaire pour faire entrer un nouveau membre dans l’alliance, mettant la Turquie en position de bloquer ces deux candidatures, dont l’officialisation est attendue dans les tout prochains jours

La Finlande « confiante »

Le chef de la diplomatie finlandaise Pekka Haavisto s’est dit confiant, samedi, dans la possibilité de s’entendre avec la Turquie malgré l’hostilité affichée par le président Recep Tayyip Erdogan à l’entrée dans l’Otan de son pays et de la Suède.

S’exprimant avant une série de discussions avec les membres de l’Otan, dont la Turquie, à Berlin, Pekka Haavisto s’est dit «confiant dans le fait qu’à la fin nous trouverons une solution et que la Finlande et la Suède deviendront membres de l’Otan».

Le ministre finlandais et son homologue suédoise Ann Linde veulent profiter de la réunion de l’Otan prévue jusqu’à dimanche pour rencontrer le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu et tenter de lever l’opposition exprimée par Ankara à cette intégration des deux pays nordiques.

Une décision motivée par l’invasion de l’Ukraine

Le président finlandais a d’ailleurs appelé samedi son homologue russe Vladimir Poutine pour l’informer de la candidature imminente de son pays.

Evoquant cette conversation téléphonique, le ministre finlandais a estimé qu’il était «très important que nous communiquions avec notre voisin», même si «nous ne demandons aucune permission pour nos démarches politiques».

L’invasion de l’Ukraine par Moscou le 24 février a fait basculer l’opinion politique et publique en Finlande, et en Suède voisine, en faveur de l’adhésion à l’Otan vue comme une protection contre toute agression russe.

Les deux pays coopèrent depuis longtemps avec l’alliance militaire occidentale et devraient être en mesure de la rejoindre rapidement.