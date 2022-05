Flandre: un adolescent de 14 ans recherché

Le jeudi 12 mai 2022 à 8 h 20, Karol Latowski, âgé de quatorze ans, a quitté sa maison de la Hille à Wingene, un quartier de Zwevezele. Depuis lors, il n'y a eu aucune trace de lui. La police demande à toute personne qui l'aurait vu, ou qui saurait où il se trouve, de la contacter.

La police a émis un mandat de recherche à la demande du procureur général de Flandre occidentale. Karol mesure 1m70 et est de constitution athlétique. Il a des cheveux bruns courts et des yeux marron. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de camouflage, un pull noir et des chaussures de sport noires de la marque "Adidas". Il avait avec lui un sac à dos imprimé par l'armée. Karol voyage sur un vélo de montagne bleu de la marque "GT". Il porte un casque rouge et noir. On demande à Karol de laisser un message pour rassurer ses proches.