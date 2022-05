Un 5e titre consécutif sur le circuit pour la numéro 1 mondiale Iga Swiatek

Lauréate déjà cette saison à Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart, Iga Swiatek ajoute un 5e trophée cette année et un aligne une 28e victoire de suite, une 11e à Rome, se rapprochant des sommets de l’ère moderne détenus par les Américaines Venus Williams (35 victoires), Serena Williams (34) et Justine Henin (32).

La Polonaise est grande favorite pour Roland-Garros à partir du 22 mai, elle qui a remporté l’édition 2020 du tournoi parisien du Grand Chelem sur terre battue.