Guerre en Ukraine: en Finlande, le patriotisme est aussi dans l’assiette

Le pays nordique, malgré d’importantes contraintes géographiques et climatiques, vise l’indépendance alimentaire… par rapport à la Russie, mais aussi au reste du monde.

Quand on demande à Kim Palhus, ambassadeur de la cuisine finlandaise et chef consultant, comment il composerait un repas typiquement finlandais, il commence évidemment par « une soupe de champignons sauvages, puis un plat de trois poissons accompagné de pommes de terre, qui est un peu l’équivalent du riz pour les Japonais. » « Un filet de rennes » ferait office de plat principal, suivi d’un « gâteau au four », avec de la farine d’avoine.