Notre consultant arbitrage sur le contact Frey-Mechele: «Au départ, il y a faute de Frey»

Notre consultant arbitrage Stéphane Breda a remarqué que Lawrence Visser avait placé le curseur plus haut pour diriger cette rencontre décisive dans l’attribution du titre. « Il savait que cela allait être un combat et s’est adapté pour ne pas se laisser entraîner à donner 12 jaunes et 3 rouges, même s’il a tout même dû sévir sur certaines phases. »

Sur la fameuse phase de la 43e minute, son explication est assez limpide. « M. Visser a dû estimer qu’il s’agissait d’un duel engagé et, à partir du moment où il ne siffle par la première faute de Frey, il est « enfermé » dans son interprétation. Parce que c’est très simple : il y a d’abord une faute de Frey au départ de l’action. Si on ne siffle pas cela, alors il faut prendre en compte la faute de Mechele qui ne nécessite sans doute pas une carte rouge parce qu’il me semble qu’un Brugeois peut encore revenir et on n’estime donc pas que Mechele a empêché une occasion de but. On n’a cependant pas remonté de plan large et c’est la seule explication qui peut justifier la non-intervention du VAR sur cette phase. Mais Monsieur Visser n’a sifflé aucune des deux fautes et l’action s’est donc poursuivie. »

Sur le penalty accordé en 2e mi-temps suite au tackle de Seck sur Lang, Stéphane Breda est on ne peut plus affirmatif. « Il n’y a pas grand-chose à discuter là-dessus »