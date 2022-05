Les budgets participatifs communaux ont vingt ans

C’est le printemps des budgets participatifs communaux ! Pas une semaine, pas un jour sans que remonte jusqu’à nous l’annonce d’un appel à projets, la désignation de dossiers lauréats ou la mise en route de chantiers de proximité suggérés par des habitants.

En Wallonie, le phénomène est largement répandu, après avoir balbutié et même échoué dans certains cas. Selon l’Union des villes et communes, une entité sur trois, au moins, a désormais recours à ce dispositif, des plus grandes aux plus petites comme Brunehaut, Aubange ou Baelen, au hasard. Et Bruxelles n’est pas en reste : Ixelles, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem ou Bruxelles-Ville ont franchi le pas, entre autres.