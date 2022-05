Les Brugeois aux anges: «Tu as beau être premier toute la saison, le plus important, ce sont les playoffs» Vainqueur 1-3 à l’Antwerp lors de la cinquième journée des Champions Playoffs, le FC Bruges a décroché son 18e titre de champion de Belgique, le troisième d’affilée dimanche.

Par Yannick Goebbels Publié le 15/05/2022 à 15:44 Temps de lecture: 2 min

Hans Vanaken sur penalty (49e), Jack Hendry (64e) et Sargis Adamyan (66e) ont permis aux Brugeois de renverser une situation mal embarquée au repos puisque l’Antwerp menait 1-0 grâce à un but de Michael Frey (19e, 1-0). Voilà donc le Club champion de Belgique pour la troisième fois de rang. « J’avais fait une promesse : en cas de titre, j’allais picoler. Et ça a déjà commencé sur le terrain », lançait Clinton Mata juste après le coup de sifflet final au micro de notre confrères d’Eleven. « Pour le reste, on savait que l’Antwerp allait partir à fond. Mais on a su revenir après la pause ».

Pour le Brugeois, ce titre est logique. « On a prouvé qu’on mérite ce titre. Tu as beau être premier toute la saison, le plus important, ce sont les Champions Playoffs, c’est là que c’est décisif. Moi, jamais je n’aurais cru remporter trois titres dans ma carrière ». L’Anversois Faris Haroun avait un petit mot pour l’Union Saint-Gilloise, un club qui a craqué lors du sprint final. « J’ai mal au cœur pour cette équipe. Elle se fait dépasser sur quelques matches. Mais si le FC Bruges est champion, c’est qu’il est meilleur, tout simplement ».