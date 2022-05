Guerre en Ukraine: le long périple des étudiants congolais jusqu’à Bruxelles

Lorsque les bombes russes ont commencé à tomber sur Kiev, Bertine, en deuxième année de droit international, et Axel, en première année d’informatique, ont eu à peine le temps d’enfourner dans un sac à dos passeport, documents d’identité et quelques articles de toilette.

Ils ont fui leur immeuble à Kiev sans se retourner, suivant les consignes qui leur avaient été données par l’université : « Partez, nous ne pouvons plus assurer votre sécurité. » « C’était la panique », racontent Bertine et Axel, deux étudiants congolais. « Et nous avons tenté de rejoindre la gare à pied. Mais là, les trains étaient bondés ; nous avons tenté de jouer des coudes, mais on donnait la priorité aux Ukrainiens. Finalement, un taxi nous a emmenés vers la frontière polonaise, moyennant 350 dollars, à peu près tout ce qu’il nous restait. Comme il y avait foule, personne ne voulait nous accueillir, nous héberger. Nous avons donc marché, de 14 à 22 heures, dans un froid terrible, par -15º, puis nous avons traversé (la frontière) et dormi dehors, en territoire polonais. Des bus attendaient les Ukrainiens qui voulaient poursuivre jusqu’en Allemagne, mais nous, nous n’avons pas pu monter. Priorité était donnée aux Ukrainiens, aux Blancs… »