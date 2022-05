Voile: les Red Dolphins 5e à l’Euro de course au large en double mixte

Après avoir conquis trois années de suite (2019-20-21) le titre de vice-champions d’Europe de course au large en double mixte, les Red Dolphins emmenés par Sophie Faguet et Jonas Gerckens ont cette fois terminé à une 5e place qui ne les satisfait visiblement pas…

Gerckens : « A nous de trouver les clés pour revenir au top »

« Nous avons raté notre Euro ! », s’est ainsi exprimé Jonas Gerckens, une fois arrivé au terme de cette compétition disputée à bord de Figaro 3, sur la ligne d’arrivée à Gênes, après être parti de la Sardaigne et être passé par la Corse. « La première partie n’était pas mauvaise et notre vitesse était bonne. On était d’ailleurs dans le bon groupe. Ensuite, on s’est crucifié tout seul avec notre option au large et, surtout, en laissant tous les autres à la côte ! La série de podiums sur l’Euro prend fin et c’est peut-être la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour préparer le Mondial de septembre. A nous de trouver les clés pour revenir au top d’ici là ».