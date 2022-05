L’armée a tiré les leçons de l’affaire Jürgen Conings

Au plus fort de l’affaire Conings, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et le chef de la Défense l’amiral Michel Hofman ont très vite annoncé une série de mesures. Il était hors de question que les dysfonctionnements qui ont permis à Jürgen Conings de mettre le pays sens dessus dessous en sortant un arsenal d’une caserne, puissent se reproduire un jour. Un an après, des réformes sont entrées en vigueur, d’autres sont en passe de l’être.

