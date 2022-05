Un an après, l’enquête Jürgen Conings est bouclée

Le 17 mai 2021, équipé de lance-roquettes et d’autres armes, le caporal menaçait de mort le virologue Marc Van Ranst. L’enquête conclut qu’il n’a pas bénéficié de complicité et qu’il se serait suicidé rapidement.

Le 17 mai 2021, le caporal-chef Jürgen Conings disparaissait dans la nature. Allumant ainsi tous les signaux d’alerte dans les services de sécurité. Le militaire venait de s’enfuir avec des lance-roquettes et les munitions qui vont avec, ainsi que d’autres armes plus légères. Dans la nuit précédant sa disparition, l’instructeur de tir aux idées d’extrême droite bien connues des services avait patrouillé à proximité du domicile du virologue Marc Van Ranst, qu’il avait dans le collimateur depuis déjà un an.

Avant sa disparition, il laissait derrière lui une lettre excessivement inquiétante. Montrant une grande détermination contre ceux qu’il tenait responsable des mesures sanitaires de l’époque. Et même une détermination à mourir.