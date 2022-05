Ronaldinho méprise ses fans à Mons

Le passage de « Ronnie » dans le Hainaut était une première en Belgique. Le Brésilien, présent pour promouvoir son vin, a cependant déçu ses fans. Et pour cause, après 3 heures de retard, il n’est resté sur scène que… 4 minutes.

Ils étaient près de 800, samedi à Mons, à rêver d’un autographe doré, d’un selfie bien cadré ou même simplement de quelques mots échangés avec la star brésilienne. C’est mal connaître Ronaldinho et son entourage, habitués, malheureusement comme beaucoup de vedettes « auriverde », aux apparitions éclairs et sans saveur. Parents et enfants, jeunes et moins jeunes qui n’ont parfois pas connu l’ancien joueur du PSG, du Barça et de l’AC Milan en activité, ont rapidement déchanté entre les quatre murs du MICX montois. « C’est un scandale », s’exclame un papa, déçu pour son fils vêtu d’un maillot du Brésil, à la sortie de l’établissement. À 18h34, pour être précis.